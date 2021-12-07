Молодых людей задержали за битье витрин и кражу продуктов в Сиверском – фото

По информации ivbg.ru, 7 декабря в 02:35 сотрудники Росгвардии задержали семерых молодых людей возле магазина на Вокзальной улице в поселке Сиверский Гатчинского района.

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Незадолго до задержания в одном из торговых павильонов разбили витрину и вынесли оттуда продукты. Когда молодые люди увидели сотрудников Росгвардии, то попытались убежать, но безуспешно.

У находившегося рядом магазина также разбили витрину. Сработала сигнализация. Задержанных передали в отделение полиции.