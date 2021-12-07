Переговоры между Путиным и Байденом длились порядка 2 часов

Онлайн-переговоры между лидерами стран закончился. Встреча проходила по закрытому каналу видеосвязи.

Об этом пишут РИА Новости вечером, 7 декабря. Отмечается, что переговоры велись по закрытому каналу видеосвязи. Далее встреча проходила «с глазу на глаз». Зрителям показали только первые кадры встречи, на которых президенты поприветствовали друг друга.

Это вторая встреча лидеров двух стран за все время. Первые переговоры прошли в очном формате в Женеве в июне этого года.