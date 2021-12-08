Российские пенсионеры получат новые выплаты к середине декабря

В Пенсионном фонде России сообщили о начислении выплат некоторым категориям пенсионеров с 5 по 12 декабря.

Сообщается, что денежные выплаты в размере 15 851 рублей поступят на банковские счета граждан уже на этой неделе. Средства получат только те, кто ранее решил получать пенсии в кредитных учреждениях.

Первые денежные выплаты поступят держателям карт платежной системы «Мир». Тем пенсионерам, которые получают выплаты через «Почту России», необходимо узнать график работы отделений и явиться за деньгами в индивидуальном порядке.