В Сосновом Бору на 27% превышен эпидпорог по ОРЗ

Как сообщает главный санитарный врач Соснового Бора Ираида Егорова, на текущей неделе в городе уже выявили 1015 пациентов с ОРЗ. Эпидемический порог по этому показателю превышен на 27%.

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Среди учеников городских школ показатель вырос почти в два раза. Среди воспитанников детских садов – в 1,4 раза. Много случаев приходится на сезонный грипп А.

По данным главы ЦМСЧ № 38 Павла Рязанова, в Сосновом Бору от этого заболевания привиты около 10% населения. По всей Ленинградской области – около 50%.