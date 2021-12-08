Парк Монрепо вошел в топ-20 самых красивых мест России по версии National Geographic

Автор: Гузель Галимова
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National Geographic составил ТОП-20 самых красивых мест России. В рейтинг вошел музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборгском районе Ленобласти.

«Мы гордимся редкой природой, атмосферой, историей — культурным наследием, воплощенным в Монрепо», — отметили сотрудники музея.

В честь 20-летия вещания канала National Geographic на территории музея-заповедника ненадолго появился логотип издания.

Парк Монрепо вошел в топ-20 самых красивых мест России по версии National Geographic парк Монрепо, Музей-заповедник "Парк Монрепо", Ленобласть, Выборгский район, National Geographic
Парк Монрепо вошел в топ-20 самых красивых мест России по версии National Geographic парк Монрепо, Музей-заповедник "Парк Монрепо", Ленобласть, Выборгский район, National Geographic
Парк Монрепо вошел в топ-20 самых красивых мест России по версии National Geographic парк Монрепо, Музей-заповедник "Парк Монрепо", Ленобласть, Выборгский район, National Geographic
Фото: instagram.com/parkmonrepo
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Парк Монрепо вошел в топ-20 самых красивых мест России по версии National Geographic парк Монрепо, Музей-заповедник "Парк Монрепо", Ленобласть, Выборгский район, National Geographic
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