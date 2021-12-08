Ранее ivbg.ru сообщал, что переговоры, которые состоялись 7 декабря между президентами России и США, длились порядка двух часов. И велись они по закрытому каналу видеосвязи.
В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Байдена. Российская газета опубликовала главные темы и договоренности лидеров:
- Отмечена важность выполнения достигнутых в Женеве договоренностей и сохранения «духа Женевы» при рассмотрении возникающих между Россией и США проблем.
- Союзничество в годы Второй мировой войны должно быть примером совместной работы и сегодня.
- Большую часть переговоров президенты уделили украинской проблематике. В частности, Путин озвучил конкретные примеры деструктивных действий Киева, которые направлены на «полный демонтаж» Минских соглашений и договоренностей в «нормандском формате». Также выразил озабоченность провокациями против Донбасса.
- Байден подчеркнул якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил возможные санкции.
- Еще одна тема – расширение НАТО и наращивание его военного потенциала у наших рубежей. Москва заинтересована в получении надежных гарантий, исключающих продвижение альянса на восток.
- Лидеры поручат представителям начать консультации по этим чувствительным вопросам.
- Путин и Байден обсудили борьбу с киберпреступностью и выразили готовность продолжать сотрудничество в этой сфере.
- Отдельно затронули ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Путин отметил важность выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в изначально согласованных рамках.
- Двустороннее сотрудничество по-прежнему — в неудовлетворительном состоянии. Путин предложил обнулить ограничения на функционирование дипмиссий.
- Россия и США будут продолжать диалог и контакты.