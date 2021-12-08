Ранее ivbg.ru сообщал, что переговоры, которые состоялись 7 декабря между президентами России и США, длились порядка двух часов. И велись они по закрытому каналу видеосвязи.

В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Байдена. Российская газета опубликовала главные темы и договоренности лидеров: