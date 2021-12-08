Верховный суд разрешил штрафовать россиян за отсутствие маски по фото без расследования и экспертизы

В Верховном суде России заявили, что по делам о нарушении масочного режима можно не проводить расследование и экспертизы, достаточно лишь протокола и фотофиксации.

В суде рассмотрели кассационную жалобу продуктового магазина из столичного района Люблино. В магазин пришла проверка, в это время продавец был без маски. В итоге суд оштрафовал магазин на 100 тысяч рублей по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности». Магазин не согласился со штрафом и оспаривал его вплоть до Верховного суда, отметив, что районный суд не назначил экспертизу по фотографии и не допрашивал понятых. Об этом говорится в постановлении коллегии по административным правонарушениям ВС.

Верховный суд согласился с выводами районного суда и заявил, что в таких случаях для установления виновности «нет необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике». Фотографию продавца без маски признали достоверным и допустимым доказательством.

В суде добавили, что нет надобности и в административном расследовании, так как его проводят в случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующие серьезных временных затрат процессуальные действия.