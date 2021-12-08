СК опроверг информацию о смерти девочки, раненной при стрельбе в МФЦ Москвы

Ранее в сети появилась информация о гибели 10-летнего ребенка после ранения в московском МФЦ минувшим днем. Следственный комитет данные сведения опроверг.

Информация о гибели девочки, раненной при стрельбе в МФЦ в Москве, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Напомним, трагедия произошла минувшим днем, 7 декабря. По последним данным двое человек погибли и еще трое были ранены. Причиной стрельбы стал отказ стрелка надеть маску, когда тот вошел в здание. Охранник попробовал выпроводить его, но мужчина достал пистолет и начал стрелять.