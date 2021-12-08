В Ленобласти подвели итоги работы агропромышленного комплекса в 2021 году

Председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко подвели итоги работы агропромышленного комплекса в 2021 году и поделился прогнозами.

По итогам года суммарный рост валовой продукции агропромышленного комплекса в Ленобласти составит 6,3%. По предварительным данным, в 2021 году собрано 138,4 тыс. тонн зерновых культур — 102% от плана, 7,8 тыс. тонн рапса —113%, 52,3 тыс. тонн овощей защищенного грунта — 100% к 2020 году, 8,5 тыс. тонн грибов —160,4% от плана, 186 тонн ягод —120%.

Помимо этого, регион увеличил производство яиц — будет произведено 3,4 млрд шт., это 106,2% от плана. А также сыров и сырных продуктов — 33 тыс. тонн (103,9%), рыбы — 12,8 тыс. тонн (104,9%).

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Также российское правительство выделило Ленобласти дополнительно 228 млн рублей на поддержку производства молока, средства дойдут до аграриев до конца года.

В следующем 2022 году регион планирует построить молочный комплекс племзавода «Бугры» в Лужском районе, сырный завод «Молочная культура» в Волосовском районе, модернизировать птицефабрики «Северная», «Войсковицы», «Роскар», «Синявинская».