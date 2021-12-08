В Кудрово запустили новые комфортабельные автобусы с зарядками и климат-контролем

Жители Кудрово смогут добираться домой на новых комфортабельных автобусах.
Об этом в среду, 8 декабря пишет портал Online47 со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту.
Маршрут будет начинаться на Областной улице и заканчиваться на станции метро улица Дыбенко. Уже известно, что маршрут № 692 обеспечат 8 автобусами марки Lotos, которые рассчитаны на 92 пассажира.
Салоны новых автобусов оборудованы зарядками для телефонов и системой климатического контроля. Низкопольный салон и широкие двери облегчают вход родителей с колясками и пассажиров на инвалидных креслах. Автобусы работают на экологичном топливе – природном газе, что позволяет свести к минимуму количество выбросов вредных веществ в атмосферу.
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08.12.2021 58