В Кудрово запустили новые комфортабельные автобусы с зарядками и климат-контролем

Жители Кудрово смогут добираться домой на новых комфортабельных автобусах.

Об этом в среду, 8 декабря пишет портал Online47 со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту.

Маршрут будет начинаться на Областной улице и заканчиваться на станции метро улица Дыбенко. Уже известно, что маршрут № 692 обеспечат 8 автобусами марки Lotos, которые рассчитаны на 92 пассажира.

Салоны новых автобусов оборудованы зарядками для телефонов и системой климатического контроля. Низкопольный салон и широкие двери облегчают вход родителей с колясками и пассажиров на инвалидных креслах. Автобусы работают на экологичном топливе – природном газе, что позволяет свести к минимуму количество выбросов вредных веществ в атмосферу.