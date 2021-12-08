Умелец из Выборга снова удивил своим талантом лепить скульптуры — фото

В одном из дворов на улице Приморской в Выборге появилась очередная новогодняя экспозиция. В этот раз скульптор порадовал местных жителей сразу несколькими снежными фигурами животных.

скульптура черепахи размером больше человека. Владимир Кузьмин каждую зиму создает скульптуры из снега в своем дворе на Ланском шоссе. Украшает местность Владимир уже 11лет подряд и никогда не повторяется. Судя по всему, скоро дворы будут «населять» представители всего животного мира нашей планеты. Ранее здесь, например, появиласьразмером больше человека.

Новые работы мастера были опубликованы в группе Интересный Выборг днем, 8 декабря.



