С начала года в Петербурге сгорело более 450 автомобилей

За 11 месяцев 2021 года в Петербурге произошли 456 автомобильных пожаров.

Как рассказали «Невским новостям» в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, в 238 случаях причиной возгорания становилось нарушение правил эксплуатации машин, в 69 — нарушение правил пользования электрооборудованием, в 40 — поджог, в 16 — неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, три пожара произошли из-за неправильного проведения работ по электросварке, два — из-за неисправного производственного оборудования, один — по причине неправильной установки и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов.

Только в конце ноября в Петербурге загорелся пассажирский автобус и легковой автомобиль.