Легковушка сгорела дотла на Московском шоссе под Петербургом — видео

Очевидец поделился кадрами с места происшествия на Московском шоссе. Машина в итоге выгорела дотла.

Видео появилось в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб в субботу, 27 ноября. Как поделился очевидец, ЧП произошло на Московском шоссе.

Сгорел чей-то автомобиль на Московском шоссе марки «ВАЗ» 2112. Хозяина не было в машине, пострадавших нет, — пишет автор видео.

По последним данным легковушку удалось потушить прибывшим пожарным. Владелец авто так и не объявился.