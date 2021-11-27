Легковушка сгорела дотла на Московском шоссе под Петербургом — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец поделился кадрами с места происшествия на Московском шоссе. Машина в итоге выгорела дотла.

Видео появилось в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб в субботу, 27 ноября. Как поделился очевидец, ЧП произошло на Московском шоссе.

Сгорел чей-то автомобиль на Московском шоссе марки «ВАЗ» 2112. Хозяина не было в машине, пострадавших нет, — пишет автор видео.

По последним данным легковушку удалось потушить прибывшим пожарным. Владелец авто так и не объявился.

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