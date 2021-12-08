Стрелок из московского МФЦ признал вину

Мужчина, устроивший стрельбу, в результате которой погибло двое человек, признал вину. Причиной тяжкого преступления стало принуждение надеть маску.
Об этом 8 декабря передает Фонтанка со ссылкой на RT.
На встрече с представителями Общественной наблюдательной комиссии задержанный признал, что не имел разрешения на оружие.
Я пришёл получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю, — заявил стрелок.
Также он подтвердил, что служил в службе внешней разведки. Оттуда он был уволен еще в 2009 году.
Вам будет интересно
Ранее в сети появилась информация о гибели 10-летнего ребенка после ранения в московском МФЦ минувшим днем. Следственный комитет данные сведения...
08.12.2021 102