Стрелок из московского МФЦ признал вину

Мужчина, устроивший стрельбу, в результате которой погибло двое человек, признал вину. Причиной тяжкого преступления стало принуждение надеть маску.

Об этом 8 декабря передает Фонтанка со ссылкой на RT.

На встрече с представителями Общественной наблюдательной комиссии задержанный признал, что не имел разрешения на оружие.

Я пришёл получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю, — заявил стрелок.

Также он подтвердил, что служил в службе внешней разведки. Оттуда он был уволен еще в 2009 году.