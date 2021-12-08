В Петербурге ищут отца, силой забравшего сына у бывшей супруги – в прошлый раз ребенка нашли в Кудрово

По информации ivbg.ru, 8 декабря в полицию обратилась 41-летняя жительница Санкт-Петербурга. По ее словам, бывший супруг силой забрал у нее четырехлетнего сына во время похода в детский сад.

Вам будет интересно Стрельба в московском МФЦ: видео с камер наблюдения, рассказы очевидцев и причины произошедшего - все, что известно Как сообщал ivbg.ru, 7 декабря 2021 года в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в Москве произошла стрельба. Погибли два... 08.12.2021 45

Мужчина скрылся на каршеринговом автомобиле, хотя у него нет прав. Сама женщина после встречи с ним была госпитализирована с травмами. Известно, что этот мужчина ранее уже забирал ребенка у матери без разрешения.

В 2020 году мальчика после возбуждения уголовного дела по статье УК РФ (убийство) нашли у бабушки в Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. После этого случая мужчину лишили родительских прав решением суда.