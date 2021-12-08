Как сообщал ivbg.ru, 7 декабря 2021 года в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в Москве произошла стрельба. Погибли два человека, еще четверо получили ранения. В том числе 10-летняя девочка по имени София.

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Редакция ivbg.ru показывает видео стрельбы прямо с места, публикует фотографии, называет имена пострадавших и убитых, а также рассказывает, как все произошло, и как так получилось, что человек, которого СМИ называли убийцей, в это время был в десятках километров от места трагедии.

Причины нападения на МФЦ

В 15:08 мужчина вошел в здание МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице и спустя несколько минут открыл огонь из пистолета по людям.

СМИ распространили две версии, с чего началась стрельба. В частности, Baza и 112 сообщали, что стрелок – антиваксер и безмасочник. Он пришел в МФЦ за паспортом и открыл стрельбу после того, как администратор попросил его надеть маску, предварительно распылив в лицо охраннику содержимое баллончика.

Однако очевидица рассказа SHOT, что стрелок – тот самый антиваксер и безмасочник – ходил по зданию уже в маске.

«Я по работе спустилась в МВЦ, и тут начался шум, визг. Я вышла из кабинета, и он наставил на меня пистолет! Но у него, видимо, что-то заклинило и не сработало. Он по ноге побил, и выстрелило в пол. Я пошла на своё рабочее место и увидела, что лежит девочка на ресепшене и кричит: «Помогите, пожалуйста! Что с моими ногами?» Оружие было с глушителем, он был один – в маске, в коричнево-зелёном костюме», – рассказала очевидица

Вот два видео момента нападения и стрельбы. Из-за плохого качества с точностью до 100% невозможно утверждать, была ли в МФЦ на нем маска, или нет. Четко видны глаза и нос, но ниже все совершенно гладкое и другого цвета – либо из-за маски, либо из-за пикселей.

Вторая версия происшествия – конфликт с ГБУ «Жилищник». По данным znak.com, у стрелка был конфликт с «Жилищником» из-за того, что ему перекрыли канализационные стояки.

«У «Жилищника» давно такая тактика. Человек не платит за коммуналку один-два месяца, ему перекрывают стояки, человек элементарно в туалете смыть не может», – сообщил znak.com источник

Во время стрельбы пострадал сотрудник ГБУ «Жилищник». Кроме того, у стрелка было с собой оружие – пистолет, боеприпасы, четыре газовых баллончика и нож. Это указывает на то, что он заранее планировал нападение, шел стрелять и убивать, а спонтанная ссора здесь ни при чем.

На момент подготовки публикации следствие официально не подтвердило и не опровергло ни одну из версий.

Личности погибших и пострадавших

В результате нападения убиты 34-летний администратор МФЦ Владимир Шеменев и охранник Алексей Рузлев.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Рузлев «грудью закрыл от убийцы посетителей».

Ранения получили четыре человека: 10-летняя София Козак – огнестрельное ранение шеи по касательной; 33-летнияя Зайнаб Таимазова – ранение не раскрывается (либо грудной клетки, либо спины); 34-летний Евгений Кондратьев – огнестрельное ранение руки, 65-летняя Любовь Титова – ранение не раскрывается (либо грудной клетки, либо спины).

Взрослые доставлены в НИИ им. Склифософского, а ребенок – в детскую Морозовскую больницу.

Позже ряд СМИ сообщил, что 10-летняя девочка скончалась от полученных ран в больнице. Некоторые из них ссылаются на telegram-канал «Москва 24» и на telegram-канал Mash. Однако этого поста в telegram-каналах либо не было, либо они были удалены. Пост о смерти ребенка сохранился только в группе Mash во «ВКонтакте».

Пострадавшую девочку зовут София К. Она получила огнестрельное сквозное ранение шеи справа в пределах мягких тканей. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести и зашили рану. Операция была «в большей степени косметическая», как сообщил главный врач Морозовской больницы Валерий Горев.

На момент подготовки публикации все получившие ранение во время стрельбы в МФЦ живы.

Личность стрелка и его задержание

Личность стрелка была установлена оперативно – им оказался 45-летний Сергей Глазов, бывший армейский подполковник, служивший в воинской части 33949 и ушедший в отставку в 2010 году. RT стало известно, что он служил в Службе внешней разведки (СВР). Не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоял.

Как только стало известно о стрельбе, некоторые СМИ под видом стрелка распространили фотографию человека, который стрелком не являлся. Более того, на момент трагедии он находился на работе в Московской области. Мужчина записал на видео подтверждение.

«Я сейчас в Московской области, неподалеку, в поселке работаю. Мне сейчас все названивают и с работы названивают. Говорят ты стрелял, я говорю где именно?» – рассказал он

Настоящий Сергей Глазов проживает в Москве, на улице Коновалова. Вот его фото.

Квартиру он покинул в 14:50 (а в 15:08 уже был в МФЦ). В момент нападения на МФЦ Сергей Глазов имел при себе травматический пистолет Glock-Т, переделанный под стрельбу боевыми патронами, нож в ножнах на ремне, газовый баллончик и патроны.

Причем во время стрельбы его пистолет заклинило не менее трех раз. Последняя попытка выстрела вывела оружие из строя окончательно. Эксперты связывают неисправности с переделкой под боевые патроны.

«Я вышла из кабинета, и он наставил на меня пистолет. Но у него, видимо, что-то заклинило и не сработало. Он по ноге побил, и выстрелило в пол», – рассказала SHOT очевидица

Сергея Глазова задержал старший лейтенант полиции, инспектор отдела по вопросам миграции МВД Георгий Домолаев. Он находился в МФЦ и не был вооружен. Однако пошел на звуки выстрелов, как только их услышал.

Испуганные люди в одном из коридоров указали ему на мужчину, который быстро шел к выходу. Полицейский догнал его, задержал с помощью удушающего приема и удерживал до прихода подмоги.

«Услышав звуки пожарной сигнализации и услышав хлопки, я выбежал в коридор и увидел гражданина, который бежал по зданию МФЦ. Он оказал сопротивление. Я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие, не дал ему возможности воспользоваться оружием и обезвредил», – описал ситуацию сам Георгий Домолаев

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника Георгия Домолаева поощрят государственной наградой.

После задержания было установлено, что в обойме пистолета Glock-Т, из которого велась стрельба, оставалось четыре патрона 5,45×39. Еще 22 патрона было у самого стрелка, а в его сумке нашли три газовых баллончика и 12 батарей, соединенных проводами (не взрывчатка). При этом Сергей Глазов не является официальным владельцем изъятого у него Glock-Т.

Как накажут стрелка, и накажут ли вообще?

Сергею Глазову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы – за убийство людей и незаконное хранение оружия. Однако, как сообщает Следственный комитет, на допросе стрелок вел себя неадекватно.

«Задержанный в неадекватном состоянии. С ним сложно установить контакт. Непонятно, человек под воздействием каких-то веществ или у него проблемы с психическим здоровьем», — рассказал изданию «Комсомольская правда» источник в СК

Следователь уже назначил Сергею Глазову психолого-психиатрическую экспертизу. Если экспертиза признает его невменяемым, то суд заменит заключение в колонии на психиатрическую лечебницу.

При этом бывшие учителя и коллеги характеризует его как «спокойного, адекватного человека». Ничего подозрительного за ним никто не замечал. Мать Сергея Глазова подтвердила на видео, что ее сын был военным, на год уезжал в заграничную командировку.

«Как из командировки приехал в 2009 году, захотел уйти. Говорил, что уже не может там находиться», – рассказала женщина

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