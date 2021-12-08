За использование поддельных прав жительницу Соснового Бора приговорили к 6 месяцам ограничения свободы

Автор: Анастасия Щербакова
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Суд вынес обвинительный приговор женщине, которая приобрела и использовала водительское удостоверение. Теперь ее ждет ряд ограничений.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленобласти в среду, 8 декабря, осужденная была признана виновной в совершении преступления по статье ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).

Как передает ведомство, в июле 2021 года женщина приобрела поддельный документ – водительское удостоверение, которое предъявила сотруднику ГИБДД в Сосновом Бору.

В итоге суд приговорил женщину к 6 месяцам ограничения свободы.

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