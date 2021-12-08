Предприятия из Ленобласти приняли участие в девяти международных выставках за 2021 год

Автор: Сергей Агутин
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Областной Центр поддержки экспорта помог в 2021 году 19 предприятиям представить свою продукцию на девяти международных выставках. Пять из этих компаний не имели такого опыта ранее.   

международных выставках
Фото: lenobl.ru

На шести выставках компании из Ленинградской области были представлены на коллективном региональном стенде, на трех – индивидуальными экспозициями. Презентовались продукты питания, текстили, мебель, инновационные технологии, стройматериалы и многое другое.

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08.12.2021 95

В 2022 году планируется организовать не менее пяти международных выставок для областных компаний. Средства на это выделены Центром поддержки экспорта. Предприятия-участники оплачивают только командировочные.

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