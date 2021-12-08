Предприятия из Ленобласти приняли участие в девяти международных выставках за 2021 год

Областной Центр поддержки экспорта помог в 2021 году 19 предприятиям представить свою продукцию на девяти международных выставках. Пять из этих компаний не имели такого опыта ранее.

На шести выставках компании из Ленинградской области были представлены на коллективном региональном стенде, на трех – индивидуальными экспозициями. Презентовались продукты питания, текстили, мебель, инновационные технологии, стройматериалы и многое другое.

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В 2022 году планируется организовать не менее пяти международных выставок для областных компаний. Средства на это выделены Центром поддержки экспорта. Предприятия-участники оплачивают только командировочные.