Мужчина ошпарил ноги из-за прорыва трубы на улице Есенина в Петербурге

Коммунальная авария в Петербурге начинает обретать серьезные масштабы. В происшествии уже есть пострадавший, а для местных жителей готовят автобус, где они будут находиться до устранения аварии.

Об этом вечером, 8 декабря пишет Фонтанка со ссылкой на управление МЧС. Так, кипяток разлился на площади в 5 тысяч квадратных метров. К ликвидации аварии уже привлечены три единицы техники и 12 человек личного состава.

Также стало известно, что для размещения местных жителей «Пассажиравтотранс» предоставил автобус. В ГУ МЧС запросили его, чтобы люди переждали ремонт трубы. В салоне они будут дожидаться устранения течи. Несмотря на оперативное прибытие служб, ремонт займет почти сутки.