Эксперты выявили очередной симптом коронавируса

Во время заболевания Covid-19 у пациента могут начаться проблемы с гортанью. В частности, дефектолог-фонопед, доцент Родион Барабанов предупредил о полной или частичной потере голоса.

Об этом эксперт рассказал порталу URA.RU. Такие симптомы говорят о том, что инфекция попала в нижние дыхательные пути.

Осложнения в первую очередь развиваются на фоне воспаления гортани и нарушения дыхательных функций, то есть возникает катаральный ларингит, при котором голосовые складки начинают терять свою эластичность, становятся рыхлыми. Это приводит к дисфонии, то есть частичной утрате голоса, либо афонии, то есть полному отсутствию возможности говорить, — объяснил Барабанов.