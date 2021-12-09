Сегодня, 9 декабря, проходит Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.ru.

Что такое коррупция?

Коррупция — это использование своей должности и связанных с ней прав и обязанностей для получения личной выгоды.

Как государства борются с коррупцией внутри своих территорий?

Согласно конвенции, все страны, которые являются участниками борьбы против коррупции, вводят меры, накладывающие обязательства на должностных лиц предоставлять всю информацию в соответствующие органы о деятельности вне служебных полномочий, своих занятиях, активах и инвестициях.

Почему бороться с коррупцией важно?

Коррупция подразумевает под собой взяточничество, присвоение ресурсов, организованных для общего пользования, покровительство и предпочтение близких и родственников вне зависимости от их навыков и умений, оказание давления при формировании законов и правил для извлечения личной выгоды. Все эти факторы оказывают негативное влияние на обстановку как в бизнесе, так и в разных сферах деятельности:

квалифицированным специалистам не дают развиваться;

закрываются полезные для общества предприятия и организации;

снижается качество продукции и услуг;

граждане не могут отстоять свои права, прописанные в законодательстве;

активно развивается преступность и другое.

Подобная атмосфера вызывает недовольство обычных граждан и недоверие к вышестоящим инстанциям, что приводит к разладу в обществе, тормозит его развитие.

Международный валютный фонд подсчитал, что, если бы все страны свели коррупцию к минимуму, то доход от ныне потерянных налогов мог бы достигнуть один триллион долларов или 1,25% мирового ВВП.

Как противостоят коррупции в России?

В мае 2008 года в РФ создали Совет по противодействию коррупции при президенте России. К концу года глава государства одобрил четыре закона по борьбе с коррупцией. Один из них — основной закон «О противодействии коррупции». Остальные внесли поправки в функционирующие на тот момент законы. С тех пор в России действуют следующие правила, способствующие противодействию коррупции:

организация и защита основных прав и свобод жителей страны;

правомерность действий;

открытая для публики деятельность госорганов и органов местного самоуправления;

привлечение к ответственности лиц, уличенных в коррупции;

совместное применение политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и других способов для уменьшения коррупции;

совместная деятельность правительства России с институтами гражданского общества, международными сообществами и физлицами.

Согласно действующим правилам, чиновники обязаны передавать работодателю информацию о собственных доходах, имуществе и обязательствах, связанных с ними. Сведения о доходах членов семьи – супруги или супруга и несовершеннолетних детей также положено передавать вышестоящей главе. Это касается и сотрудников полиции, прокуратуры, органов внутренних дел России, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов РФ и военнослужащих.

За взяточничество в УК РФ введены штрафные санкции, отстранение от должности и/или отбывание наказания в местах лишения свободы.

С 2013 года в России ввели Федеральный закон, который запрещает главам субъектов России, лицам, занимающим или замещающим государственные должности, должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора РФ, членам Совета директоров Центробанка РФ, должности федеральной государственной службы иметь счета или вклады, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

С 2020 года в силу вошел Федеральный конституционный закон «О правительстве Российской Федерации» . Закон запрещает членам правительства иметь счета или вклады, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, находящихся вне российских территорий, а также иметь и использовать иностранные финансовые инструменты. Запрет также касается ближайших родственников — супруги или супруга и детей, не достигших 18-летнего возраста. Закон гласит, что членам правительства нельзя лично или через других лиц вести предпринимательскую и другую оплачиваемую деятельность, не считая преподавательской, научной или творческой. Теперь им запрещено принимать подарки, деньги на службе и выезжать в рабочие командировки за рубеж командировки за границу, оплаченные физ или юрлицами.

Сейчас, если чиновник не может подтвердить законность приобретения земельных участков, объектов недвижимости, транспортных средств и ценных бумаг, их можно взыскать в пользу государства. По указу главы России принят Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. А в марте нынешнего года в Госдуму внесли законопроект, согласно которому можно будет изымать деньги чиновников, если сумма на счете превысит официально установленный доход за последние три года.

Как каждый из нас может повлиять на ситуацию?

Вам будет интересно Сможете ли вы противодействовать коррупции? Тест ivbg.ru Коррупция была и остается одной из самых острых проблем современной России и серьезным препятствием на пути развития страны. Она, несомненно, наносит ущерб... 10.10.2019 3745

Сетовать на систему может каждый, но это никак не повлияет на ситуацию. Начинать всегда нужно в малого, а в конкретном случае с себя:

не давать взяток;

не принимать участие в коррупционных схемах;

знать свои права и обязанности, прописанные в законе;

в случаях вымогательства, сообщить о происходящем в правоохранительные органы, предоставив доказательства;

в ситуации, если чиновники нарушают ваши законные права, сообщить об этом в вышестоящие инстанции и отстаивать свою позицию;

Многие полагают, что с системой бороться бесполезно. Если мыслить таким образом, то это, действительно, ни к чему не приведет. Ситуацию может исправить сплоченность населения — активное гражданское общество способно эффективно противостоять коррупции. Это можно проследить на примере Дании, которая считается самой некоррумпированной страной в мире за счет стремления к прозрачности в политике и увеличения корпоративной ответственности.