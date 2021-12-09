Сегодня, 9 декабря, проходит Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.ru.
Что такое коррупция?
Коррупция — это использование своей должности и связанных с ней прав и обязанностей для получения личной выгоды.
Как государства борются с коррупцией внутри своих территорий?
Согласно конвенции, все страны, которые являются участниками борьбы против коррупции, вводят меры, накладывающие обязательства на должностных лиц предоставлять всю информацию в соответствующие органы о деятельности вне служебных полномочий, своих занятиях, активах и инвестициях.
Почему бороться с коррупцией важно?
Коррупция подразумевает под собой взяточничество, присвоение ресурсов, организованных для общего пользования, покровительство и предпочтение близких и родственников вне зависимости от их навыков и умений, оказание давления при формировании законов и правил для извлечения личной выгоды. Все эти факторы оказывают негативное влияние на обстановку как в бизнесе, так и в разных сферах деятельности:
- квалифицированным специалистам не дают развиваться;
- закрываются полезные для общества предприятия и организации;
- снижается качество продукции и услуг;
- граждане не могут отстоять свои права, прописанные в законодательстве;
- активно развивается преступность и другое.
Подобная атмосфера вызывает недовольство обычных граждан и недоверие к вышестоящим инстанциям, что приводит к разладу в обществе, тормозит его развитие.
Международный валютный фонд подсчитал, что, если бы все страны свели коррупцию к минимуму, то доход от ныне потерянных налогов мог бы достигнуть один триллион долларов или 1,25% мирового ВВП.
Как противостоят коррупции в России?
- организация и защита основных прав и свобод жителей страны;
- правомерность действий;
- открытая для публики деятельность госорганов и органов местного самоуправления;
- привлечение к ответственности лиц, уличенных в коррупции;
- совместное применение политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и других способов для уменьшения коррупции;
- совместная деятельность правительства России с институтами гражданского общества, международными сообществами и физлицами.
Как каждый из нас может повлиять на ситуацию?
Сетовать на систему может каждый, но это никак не повлияет на ситуацию. Начинать всегда нужно в малого, а в конкретном случае с себя:
- не давать взяток;
- не принимать участие в коррупционных схемах;
- знать свои права и обязанности, прописанные в законе;
- в случаях вымогательства, сообщить о происходящем в правоохранительные органы, предоставив доказательства;
- в ситуации, если чиновники нарушают ваши законные права, сообщить об этом в вышестоящие инстанции и отстаивать свою позицию;
Многие полагают, что с системой бороться бесполезно. Если мыслить таким образом, то это, действительно, ни к чему не приведет. Ситуацию может исправить сплоченность населения — активное гражданское общество способно эффективно противостоять коррупции. Это можно проследить на примере Дании, которая считается самой некоррумпированной страной в мире за счет стремления к прозрачности в политике и увеличения корпоративной ответственности.