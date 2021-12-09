Две девушки разбили стекло иконы и украли золотые украшения из церкви в Гатчине

В полицию Гатчинского района 8 декабря поступило сообщение от настоятеля Мариенбургской Покровской церкви о краже.

Он рассказал, что две неизвестные девушки славянской внешности похитили из церкви украшения. Сначала они разбили стекло иконы Божьей Матери Всецарицы, а затем украли три золотых кольца и цепочки с крестиками. Общий ущерб — 20 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. В произошедшем разбирается полиция.