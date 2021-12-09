Авиакомпании предложили не возвращать деньги за билеты пассажирам без QR-кода

Авиакомпании предложили исключить из законопроекта об обязательных сертификатах о прививках на транспорте обязательство возвращать их.

Мера будет касаться тех, у кого не окажется QR-кода перед вылетом. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что предложение было высказано накануне на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы. Участники рынка предложили возвращать деньги только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу.

Также обсуждалось, когда именно предъявлять QR-код и что делать с транзитными пассажирами, прилетающими из-за рубежа. Авиакомпании представят свои предложения письменно после принятия законопроекта в первом чтении.

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Сейчас при покупке билетов на авиационный транспорт россиянам не нужно будет предъявлять QR-код. Проверять его будут только перед регистрацией на рейс. Согласно действующей редакции, случае отсутствия QR-кода перевозчик расторгнет с клиентом договор и должен будет в течение 30 дней вернуть стоимость билета.