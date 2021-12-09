Уголовное дело действующего главы Кировского района отправлено в суд

СК по Ленобласти переквалифицировал уголовное дело в отношении главы администрации Кировского района на статью «Халатность». Его обвиняют в бездействии при умышленном банкротстве районного «Водоканала» другими лицами.

Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает пресс-служба ведомства. Как передает СК по Ленобласти, чиновник знал о том, что муниципальное предприятие «Водоканал Кировского района» входит в зону его ответственности, однако закрыл глаза на умышленное создание кредиторской задолженности предприятия ее нынешним директором и другими лицами.

Кроме того, зная, что работа предприятия вела к фактическому банкротству, глава района не предпринял никаких мер.

В результате преступного бездействия главы администрации муниципального района стала возможным совершение третьими лицами тяжкого умышленного преступления, признание в установленном законом порядке унитарного предприятия несостоятельным (банкротом) и открытие в отношении него конкурсного производства, то есть повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организации, охраняемых законом интересы общества и государства, — указано в сообщении ведомства.