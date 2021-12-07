Предприятие в Ленобласти задолжало сотрудникам 162 млн рублей

756 работников предприятия в Кировском районе Ленобласти 3 месяца не могли получить законную зарплату. Долг по оплате труда за это время составил порядка 162 млн рублей.

Об этом во вторник, 7 декабря сообщает Прокуратура по Ленобласти. Так, Кировская прокуратура провела проверку исполнения требований трудового законодательства в деятельности предприятия «Интро-Пелла».

Ранее было установлено, что перед 756 работниками организации образовалась задолженность по зарплате на сумму более 162 млн рублей. В результате было заведено два административных правонарушения, после чего руководство предприятия выполнило свои обязательства перед работниками.