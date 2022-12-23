Чем заняться дома в Новый Год? — советы ivbg.ru

Многие ленинградцы еще не решили какому плану следовать в новогодний вечер. Для тех, кто склоняется к варианту остаться дома, ivbg рассказывает, чем занять себя так, чтобы праздник прошел весело и приятно.

Устройте маскарадную вечеринку

Примерять на себя новые образы любят все: и взрослые, и дети. Поэтому ваш праздник станет запоминающимся и интересным, если устроить тематическую вечеринку для близких и друзей. Вы можете выбрать конкретную тему мероприятия либо предложить гостям и домашним выбрать костюмы самостоятельно. Кульминацией праздника кроме боя курантов и обмена подарками станет конкурс на лучший праздничный наряд.

Поставьте цели и задачи на год

В новогоднюю ночь актуально составить список целей и задач на предстоящий год. Это не только вдохновит вас на его скорейшее исполнение, но и будет стимулировать в течение года, если повесить его на видное место.

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Организуйте вечер настольных игр

Поглощая новогодние вкусности, можно отлично провести время в кругу семьи или с друзьями за настольной игрой. Время до наступления нового года пролетит быстро и весело. Сейчас большой выбор настолок, которые можно купить в магазинах или с рук. Особой популярность пользуются «Каркассон», «Цитадели», «Семь чудес», «Подземелье» и «Мистериум».

Если игр дома нет и купить не получилось, то можно скачать игровое приложение на телефон. Например, Alias, Picoli (18+), Я никогда не (18+). В приложении «Бомба вечеринок» есть сразу несколько игр на выбор — «Крокодил», «Фанты», «Данетки».

Засядьте с книгой

В суматохе дней, особенно перед праздниками, хочется иногда отойти в сторону и посмотреть. Выдохнуть и сменить обстановку в любой непонятной ситуации помогают книги. Возможно, у вас давно имеются те, которые вы давно хотели прочитать. Если нет, то мы предлагаем вам подборку ivbg с новогодней тематикой.

Напишите письмо в будущее

В канун Нового Года люди обычно анализируют прошедший год: вспоминают счастливые моменты, благодарят близких людей за заботу и внимание, проигрывают в голове варианты развития событий случившихся знаменательных историй, а также свое поведение и образ мыслей. Поэтому это время самый лучший момент для написания письма самому себе в будущее. Заранее определите временной период и, если решите провернуть коллективное написание, организуйте специальный ящик.

Фотовеселье

Так как Новый Год проходит только раз в год, то праздничное застолье стоит запечатлеть на снимках. Но подойти к этому творчески, обустроив фотозону. В ходе празднования предложите домочадцам или гостям устроить соревнование на самую смешную фотографию. Это сделает праздник более увлекательным и веселым с бонусом в виде снимков на память.

Новогодний квест

Спрятав подарки и нарисовав карту по их поиску, вы устроите интересное и занимательное приключение для близких. Если участников много, можно разделить всех на несколько групп и раздать им соответствующие инструкции.

Новогоднее интервью

Сидя за новогодним столом, предложите гостям необычное развлечение — новогоднее интервью, где каждый участник расскажет, как прошел его год и какие планы на грядущий. Все видео вы сможете просмотреть на следующий год, превратив это в традицию. Вопросы могут быть разные, но лучше, если они будут с подвохом или подразумевающие смешной ответ:

О каком событии, произошедшем в этом году, вы бы никогда не рассказали своим детям и внукам? Расскажите о вашем самом нелепом достижении за прошедший год? Какие бесполезные навыки вы приобрели в этом году?

Вопросы лучше придумать и записать заранее. Также позаботьтесь о том, чтобы на телефоне или другом устройстве для съемок хватило места для записи всех желающих.

Устройте забег по любимым фильмам и сериалам

Вы можете предварительно договориться с близкими о просмотре любимых фильмов, сериалов или мультиков. Составьте список пожеланий по кинолентам и если они не сойдутся, то посмотри всего понемногу. Новый Год — время, когда люди дарят другу тепло, улыбки и уют, поэтому даже беспорядочный просмотр добавит радости каждому из участников.

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Вечер караоке

Для любителей петь — это отличное праздничное времяпрепровождение. Заранее соберите репертуар новогодних песен и устройте соревнование на лучшее исполнение. Соседи поймут.

Ранее в ivbg писали, как поднять новогоднее настроение, если его нет.