Комитет по здравоохранению Ленобласти показал лучшую антикоррупционную практику

В Международный день борьбы с коррупцией в областном Правительстве подведены итоги конкурса среди областных комитетов — «Красный квадрат».

В ходе конкурса, который проводился в этом году впервые, органы исполнительной власти области соревновались в оформлении информационных стендов, отражающих актуальные вопросы профилактики коррупции.

Первое место с минимальным отрывом от конкурентов занял Комитет по здравоохранению , второе место — у Комитета по социальной защите населения , «бронзу» взял Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности.

«Уровень исполнения конкурсных работ победителями показал, что они не только сделали хорошую и нужную работу, но и получили удовольствие от ее выполнения. Такие яркие, наглядные и креативно исполненные стенды, безусловно, будут способствовать профилактике коррупционных правонарушений», — отметил первый заместитель руководителя Администрации Губернатора и Правительства 47 региона Алексей Григорьев.

Лучшие работы будут опубликованы на сайте Администрации в разделе «Противодействие коррупции».

Напомним, что уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность как за получение взятки, так и за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. Что такое коррупция и взятка и как им противостоять можно прочитать в специальной брошюре.