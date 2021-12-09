В Петербурге число безработных уменьшилось в 4 раза за прошедший год

За прошедшие почти 12 месяцев этого года в Северной столице количество безработных значительно сократилось. В декабре их в 4 раза меньше, чем было в начале этого года.

По данным Смольного, в городе удалось многократно снизить безработицу. В начале 2021 года она была в 4 раза больше нынешних показателей.

На данный момент в Петербурге безработными числятся 24 737 человек. Чуть больше года назад это число составляло порядка 90 тысяч человек.

По данным телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на Комитет по труду и занятости населения Петербурга, преодолеть последствия пандемии на рынке труда в городе удалось довольно успешно. Сейчас в Петербурге на 2% больше рабочих мест, к тому же безработица вернулась к той статистике, которая наблюдалась до появления Covid-19.