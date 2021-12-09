В России предложили выдавать QR-коды всем, у кого высокий уровень антител к коронавирусу

Владимиру Путину предложили дать возможность россиянам получать QR-код при высоком иммунитете от Covid-19.
С такой инициативой выступил глава СПЧ РФ Валерий Фадеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
В жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств. Наверное, было бы правильно в случае наличия высокого титра антител, такого же как после прививки, выдавать этим людям код, как переболевшим, — доложил президенту 9 декабря Фадеев на совещании, которое показали на телеканале «Россия 24».
По словам главы СПЧ, в России нет статистики, которая дала представление о каком количестве таких граждан идти речь. Однако Фадеев предположил, что их могут быть миллионы.
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