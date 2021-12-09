В России предложили выдавать QR-коды всем, у кого высокий уровень антител к коронавирусу

Владимиру Путину предложили дать возможность россиянам получать QR-код при высоком иммунитете от Covid-19.

С такой инициативой выступил глава СПЧ РФ Валерий Фадеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств. Наверное, было бы правильно в случае наличия высокого титра антител, такого же как после прививки, выдавать этим людям код, как переболевшим, — доложил президенту 9 декабря Фадеев на совещании, которое показали на телеканале «Россия 24».

По словам главы СПЧ, в России нет статистики, которая дала представление о каком количестве таких граждан идти речь. Однако Фадеев предположил, что их могут быть миллионы.