Врач из Ленобласти приняла участие в обсуждении в Госдуме помощи людям с редкими заболеваниями

В Госдуме 8 декабря состоялся круглый стол, на котором врачи, а также представители Минздрава и власти обсудили развитие организации медико-социальной помощи пациентам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями.

В заседании по видеосвязи участвовала врач из Ленинградской области, представитель фракции «Единая Россия», вице-спикер регионального парламента Татьяна Тюрина.

«Помощь пациентам с орфанными заболеваниями вызывает все большую тревогу. Потому что приобретение препаратов нередко становится не под силу целому региону», – отметила Татьяна Тюрина

Если раньше к орфанным относили заболевания, которые встречаются реже, чем один случай на 10 000 населения, то сегодня это уже 4-5 случаев на 10 000 населения. Цифра – общемировая.

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Неравнодушные россияне создают свои организации, отстаивающие права на получение медицинской помощи. В начале 2021 года президент России объявил о создании фонд «Круг добра» с целью поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Средства на его деятельность выделили за счет повышения налога на доходы физических лиц свыше 5 млн рублей в год.

Также будут организованы девять федеральных центров орфанных заболеваний в привязке к федеральным округам. В планах утверждение протоколов неонатального и пренатального скрининга и ранней диагностики. Это обеспечит максимально оперативное начало терапии.

«Обсуждалось обеспечение доступа к специализированным и инновационным технологиям: лекарствам, генной терапии, высокотехнологичным вмешательствам», – сообщила Татьяна Тюрина

По словам вице-спикера, в Ленинградской областной клинической больнице в течение последних трех лет регулярно организовываются выезды во все районы врачей-генетиков. Они консультируют, проводят неонатальный и пренатальный скрининги.