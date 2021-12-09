Больше ста петербургских пар отметят свадьбы в «зеркальную» дату — 22.02.2022

Петербургские пары готовятся отметить важное событие в уникальную дату — 22.02.2022. На этот день в загсах города запланировано больше 100 церемоний.

Об этом поделился портал Невские новости в четверг, 9 декабря. На данный момент красивую дату для бракосочетания выбрали 113 пар и это не еще предел — подать заявление на зеркальную дату еще можно в течение 1,5 месяцев.

По состоянию на 7 декабря 2021 на 22 февраля 2022 в структурные подразделения комитета на регистрацию заключения брака подано 113 заявлений, — рассказали в нашим коллегам в загсе.

Как пояснили в дворце бракосочетания, согласно закону «Об актах гражданского состояния», влюбленные могут заключить брак по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления. Поэтому изъявить желание зарегистрировать свой брак именно в «зеркальную» февральскую дату и написать соответствующее заявление можно только до 21 января 2022 года.