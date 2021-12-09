Участник крупного ограбления инкассаторов в Петербурге в 1997 году осужден на 13 лет тюрьмы

В громком деле, которое длилось почти 24 года, поставлена точка. Все участники дерзкого похищения 220 млн «старых» рублей и убийства инкассатора и курсанта военного учебного заведения получили по заслугам.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Ленинский районный суд вынес приговор грабителю, который скрывался 24 года после нападения на инкассаторов в составе ОПГ в 1997 году на Нарвском проспекте в Петербурге. Ближайшие 13 лет бывший бандит проведет в колонии строго режима.

Следствие считает, что банда могла быть причастна и к другим убийствам, среди которых жестокая расправа с курсантом военного учебного заведения и завладение его оружием в 1999 году.

Самой ОПГ уже давно не существует. Один из бывших участников написал явку с повинной еще в 2001 году, а второго задержали в 2014. Третьего фигуранта серьезных преступлений в 2017 году нашли мертвым. Последний член банды 19 лет находился в розыске, однако 20 апреля этого года был задержан в Краснодаре.

Сообщается, что он сбежал в родной Краснодар, где по поддельным документам стал бизнесменом и занимался недвижимостью.