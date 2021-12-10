В России вакцинация подростков «Спутником М» начнется до конца 2021 года

Вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется в России до конца 2021 года, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Во время визита в Пермь министр здравоохранения рассказал, когда в России начнется вакцинация подростков от коронавируса.

— До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России, — сказал Мурашко.

Российский Минздрав 24 ноября зарегистрировал вакцину от COVID-19 «Спутник М», применяющуюся для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Препарат состоит из двух компонентов, вводящихся с интервалом в 21 день.

Вам будет интересно Световые столбы поднялись в небо на Ленобластью Уникальное природное явления появилось в небе над Ленобластью сегодня ночью. Фотографии были опубликованы телеграм-канале Астро Фото Болото Санкт-Петербург. Такой эффект вызван... 10.12.2021 55

Профилактические прививки несовершеннолетним проводятся с информированного добровольного согласия родителей детей в возрасте до 15 лет или с согласия самого подростка, если он старше 15 лет.