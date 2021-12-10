Световые столбы поднялись в небо на Ленобластью

Уникальное природное явления появилось в небе над Ленобластью сегодня ночью.

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Фотографии были опубликованы телеграм-канале Астро Фото Болото Санкт-Петербург. Такой эффект вызван кристаллизацией влаги в воздухе во время холодной и морозной погоды.

Прошедшая ночь в Ленобласти была по-настоящему морозной — температура опускалась до -23°C. Днем столбики термометров покажут -13…-18°C. На дорогах гололедица.