Минстрой предложил ужесточить контроль над рынком аренды жилья

В министерстве разработали проект закона, в котором говорится о разработке государственной информационной системы (ГИС), целью которой является контроль за арендой машиномест, апартаментов и квартир.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ, благодаря новшеству планируется увеличить уровень транспарентности рынка аренды. Именно с него российский бюджет каждый год недополучает примерно 162 млрд рублей.

Предложение состоит в следующем: для арендодателей, которые не заносят данные по аренде в специальное онлайн-приложение, ввести штраф, сумма которого будет составлять до пяти тысяч рублей для физлиц. Для компаний штрафная сумма больше: 50 тысяч рублей.

Уточняется, что все расчеты владельцы недвижимости и арендаторы надо производить через ГИС. Минстрой планирует, что данная инициатива будет внесена в Госдуму в весеннюю сессию.