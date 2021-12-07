Обманутым дольщикам Ленобласти компенсируют аренду жилья

В Ленобласти окажут материальную помощь обманутым дольщикам, которые вынуждены снимать жилье. Выплаты составят до 10 тысяч в месяц.

При этом обманутые дольщики должны соответствовать ряду условий. Компенсацию смогут получить граждане, имеющие временную или постоянную регистрацию в Ленобласти. Жилье, которое они снимают, также должно располагаться в пределах региона. Также договор аренды должен быть заключен не меньше чем на год и официально зарегистрирован. Отдельно прописано, что компенсация рассчитана на людей, доход которых не превышает 13 136 рублей на каждого члена семьи, пишет 47news.

Ранее мы сообщали, что впервые по итогам года количество обманутых дольщиков в регионе не увеличилось, а уменьшилось. До конца года будут введены в эксплуатацию еще 10 долгостроев.

Отметим, что по словам Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд. Также власти Ленобласти намерены выделить 11,5 млрд рублей на завершение строительства проблемных объектов.