ФАС планирует повысить тарифы на услуги ЖКХ на 4-4,5% в 2022 году

Цены на жилищно-коммунальные услуги вырастут в следующем году максимум на 4%.
Как отмечается, ФАС планирует повысить тарифы в июле 2022 года. При этом в текущем году цены на услуги ЖКХ выросли на 3,3%, пишут «Известия».
Эксперты считают, что в 2021-ом инфляция превысила ожидаемый уровень почти в два раза, что создало проблемы для многих предприятий сферы ЖКХ.
Ресурсоснабжающие организации рассчитывают на то, что ФАС примет к сведению возросшие расходы.
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11.11.2021 319