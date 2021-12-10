ФАС планирует повысить тарифы на услуги ЖКХ на 4-4,5% в 2022 году

Автор: Александр Селиванов
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Цены на жилищно-коммунальные услуги вырастут в следующем году максимум на 4%.

Как отмечается, ФАС планирует повысить тарифы в июле 2022 года. При этом в текущем году цены на услуги ЖКХ выросли на 3,3%, пишут «Известия».

Эксперты считают, что в 2021-ом инфляция превысила ожидаемый уровень почти в два раза, что создало проблемы для многих предприятий сферы ЖКХ.

Ресурсоснабжающие организации рассчитывают на то, что ФАС примет к сведению возросшие расходы.

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11.11.2021 319
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