Названа дата премьеры нового сезона «Сватов»

Режиссер заявил, что эта часть станет последней.
Режиссер комедийного сериала «Сваты-7» Андрей Яковлев поделился с поклонниками в Instagram радостной новостью. У нового сезона появилась официальная дата премьеры.
По словам постановщика, первый эпизод «Сватов» выйдет 20 декабря на украинском телеканале «1+1». Яковлев отметил, что в России дата выхода будет чуть позже. Однако серии можно будет посмотреть на YouTube.
Напомним, съемки седьмого сезона «Сватов» завершили минувшим летом в Грузии. Режиссер заявил, что эта часть станет последней. На данный момент создатели не планируют снимать продолжение картины.
Вам будет интересно
Крупнейшая база данных о кино Internet Movie Database (IMDb) составила рейтинг лучших фильмов и сериалов за 2021 год. Лучшим фильмом стала...
09.12.2021 105