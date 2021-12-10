Названа дата премьеры нового сезона «Сватов»

Режиссер заявил, что эта часть станет последней.

Режиссер комедийного сериала «Сваты-7» Андрей Яковлев поделился с поклонниками в Instagram радостной новостью. У нового сезона появилась официальная дата премьеры.

По словам постановщика, первый эпизод «Сватов» выйдет 20 декабря на украинском телеканале «1+1». Яковлев отметил, что в России дата выхода будет чуть позже. Однако серии можно будет посмотреть на YouTube.

Напомним, съемки седьмого сезона «Сватов» завершили минувшим летом в Грузии. Режиссер заявил, что эта часть станет последней. На данный момент создатели не планируют снимать продолжение картины.