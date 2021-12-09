Крупнейший кинопортал IMDb представил свой рейтинг самых популярных сериалов и фильмов года

Крупнейшая база данных о кино Internet Movie Database (IMDb) составила рейтинг лучших фильмов и сериалов за 2021 год.

Лучшим фильмом стала «Дюна» Дени Вильнева, а супергеройский сериал «Ванда/Вижн» стал лучшим телепроектом.

В топ фильмов также вошли «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна, «Вечные» Хлои Чжао, «Мортал Комбат» Саймона Маккуойда, «Лига справедливости» Зака Снайдера, «Годзилла против Конга» Адама Вингарда, «Черная Вдова» Кейт Шортланд, «Армия мертвецов» Зака Снайдера, «Круэлла» Крейга Гиллеспи и «Шан-Чи и легенда десяти колец» Дестина Дэниела Креттона.

В список лучших сериалов вошли проекты Disney+: «Локи» и «Сокол и Зимний солдат»; Netflix: «Игра в кальмара», «Бриджертоны», «Тень и кость», «Кобра Кай» и «Люцифер»; HBO — «Мейр из Исттауна» и AMC — «Ходячие мертвецы».