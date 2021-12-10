30 лет с момента распада СССР: Перминов рассказал, кто же несет ответственность за распад Советского Союза

На этой неделе — 8 декабря — исполнилось 30 лет с момента распада СССР.

В 1991 году в Белоруссии в правительственном санатории «Вискули» Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали договор о создании Союза Независимых Государств и ликвидации СССР.

Все 30 лет идет поиск ответа на вопрос, кто все-таки несет ответственность за распад Советского Союза? На него попытался ответить сенатор Сергей Перминов.

Более подробно в интервью телеканала “ВМЕСТЕ-РФ”.