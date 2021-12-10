Правительство Ленобласти подарит себе в Новом году офисную мебель на 3 млн рублей

На сайте госзакупок проводится конкурс на поставку мебели для Правительства Ленинградской области. Шкафы и стулья обойдутся в 3 млн рублей.

Как сообщается на портале госзакупок, уже начался конкурс на поставку офисной мебели для кабинетов чиновников. Согласно техзаданию, необходимо поставить столы, тумбы, приставку к столу, шкафы для одежды и документов, стул, кресло и стеллаж. Мебель нужна самая обыкновенная — без излишеств.

Заявки на участие в тендере принимаются до 16 декабря. Поставить офисную мебель потенциальному подрядчику со дня подписания контракта и до 30 сентября следующего года.