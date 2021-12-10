Иномарка сбила перебегавшего дорогу лося в Волховском районе

Водитель не заметил сохатого на дороге в Волховском районе Ленобласти и совершил столкновение с ним. Лось жив, однако он находится в тяжелом состоянии.
По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП на трассе Р-21 «Кола» в районе деревни Юшково произошло в 18:45 вечера, 10 декабря. Как сообщает дорожная полиция, легковушка сбила лося. Водитель после столкновения от помощи врачей отказался. Сохатый после удара выжил, но получил серьезные травмы.
Остальные обстоятельства происшествия выясняются.
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10.12.2021 119