Иномарка сбила перебегавшего дорогу лося в Волховском районе

Водитель не заметил сохатого на дороге в Волховском районе Ленобласти и совершил столкновение с ним. Лось жив, однако он находится в тяжелом состоянии.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП на трассе Р-21 «Кола» в районе деревни Юшково произошло в 18:45 вечера, 10 декабря. Как сообщает дорожная полиция, легковушка сбила лося. Водитель после столкновения от помощи врачей отказался. Сохатый после удара выжил, но получил серьезные травмы.

Остальные обстоятельства происшествия выясняются.