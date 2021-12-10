17-летняя студентка колледжа в Луге скончалась после курения вейпа

Полиция выясняет причины трагедии, произошедшей в общежитии агропромышленного техникума. После вдыхания курительной смеси несовершеннолетней девушке стало плохо и она умерла.

Как передает 78.ru со ссылкой источник в правоохранительных органах, в ночь на 9 декабря в общежитии Лужского агропромышленного техникума погибла 17-летняя студентка. Девушка обучалась на втором курсе ЛАПТ.

Предварительно известно, что около 00:30 ночи в комнате общежития студентка сказала своей подруге, что ей плохо, легла на кровать и начала хрипеть. Уже после обнаружения тела без признаков жизни в помещении нашли курительный вейп и четыре баллончика с остатками курительной смеси. Тело девушки направлено в морг для установления причины смерти.