Водитель «Камаза» забыл опустить кузов и снес металлическую эстакаду в Киришском районе — фото

Металлическая эстакада рухнула после столкновения с большегрузом в Киришском районе Ленобласти. Причиной ДТП стала невнимательность водителя.
Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news
Как сообщают в комитете по дорожному хозяйству области, около 17:30 вечера, 10 декабря на трассе Зуево — Новая Ладога грузовой «Камаз» с поднятым грузовым отделением массивную эстакаду. От силы столкновения кузов буквально оторвало от креплений грузовика.
По последним данным последствия аварии уже устраняют, автомобилей организовано реверсивное движение в сторону Киришей. Сведения о пострадавших пока не поступали.
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