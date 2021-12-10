Водитель «Камаза» забыл опустить кузов и снес металлическую эстакаду в Киришском районе — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Металлическая эстакада рухнула после столкновения с большегрузом в Киришском районе Ленобласти. Причиной ДТП стала невнимательность водителя.

Водитель "Камаза" забыл опустить кузов и снес металлическую эстакаду в Киришском районе - фото Ленобласть, Кириши, камаз, ДТП, аварияФото: 47news
Водитель "Камаза" забыл опустить кузов и снес металлическую эстакаду в Киришском районе - фото Ленобласть, Кириши, камаз, ДТП, аварияФото: 47news
Водитель "Камаза" забыл опустить кузов и снес металлическую эстакаду в Киришском районе - фото Ленобласть, Кириши, камаз, ДТП, аварияФото: 47news

Как сообщают в комитете по дорожному хозяйству области, около 17:30 вечера, 10 декабря на трассе Зуево — Новая Ладога грузовой «Камаз»  с поднятым грузовым отделением массивную эстакаду. От силы столкновения кузов буквально оторвало от креплений грузовика.

По последним данным последствия аварии уже устраняют, автомобилей организовано реверсивное движение в сторону Киришей. Сведения о пострадавших пока не поступали.

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