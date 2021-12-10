Только 5 % финнов согласны на сотрудничество с Россией в вопросах обороны

Автор: Анастасия Щербакова
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Среди населения Финляндии был проведен опрос, по результатам которого только 5 % финнов доверяют России в вопросе оборонного сотрудничества.

Об этом пишет финское издание Yle в пятницу, 10 декабря, со ссылкой на результаты опроса MT.

Так, финны считают, что на границах их страны появилось больше угроз для государственной безопасности. Более половины опрошенных заявили, что за последние полгода число угроз на границах с соседями возросло. Десять процентов респондентов считают, что ситуация развивается в очень опасном направлении. По мнению 40 процентов ответивших, обстановка на границах по-прежнему стабильная.

Также социологическое исследование показало, самым популярным видом совместного оборонного сотрудничества является нахождение в Европейском Союзе. На втором месте идет сотрудничество со Швецией, а на третьем месте — НАТО. Сотрудничать с Россией желает только 5 % опрошенных граждан Финляндии.

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Только 5 % финнов согласны на сотрудничество с Россией в вопросах обороны финны, Финляндия, сотрудничество, Россия, Оборона, граница с Финляндией
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