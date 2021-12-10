Польша намерена добиваться закрытия «Северного потока — 2»

В МИД Польши заявили о желании закрыть «Северный поток-2». Руководство государства считает газопровод «вредным» для стран Европы.

Подобное заявление прозвучало на совместной пресс-конференции МИД Польши с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

В сообщении также говорится, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит логики в попытках закрытия проекта, который является частью крупного бизнеса многих стран Евросоюза. Все попытки Польши помешать открытию газопровода он считает политически мотивированными.

При этом, в Германии санкции против газопровода не поддерживают. Об этом мы писали ранее. Также о данной проблеме высказывался сенатор от Ленобласти Сергей Перминов. Он также считает, что главное препятствие носит политический характер, поскольку с технической точки зрения проект уже полностью готов — первая нитка газопровода заполнена техническим газом.