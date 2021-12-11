Следствие установило, кто виновен в ДТП с Собчак

Автор: Сергей Агутин
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Завершено расследование смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак. 

Согласно данным, полученным в результате экспертизы, причиной ДТП стали действия водителя. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По делу признаны потерпевшими пять человек. Все подробности ДТ с фото и видео – ниже по ссылке.

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12.10.2021 1868
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