Следствие установило, кто виновен в ДТП с Собчак

Завершено расследование смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак.

Согласно данным, полученным в результате экспертизы, причиной ДТП стали действия водителя. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По делу признаны потерпевшими пять человек. Все подробности ДТ с фото и видео – ниже по ссылке.