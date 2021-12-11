Фото: стало известно, в какой форме выступит сборная России на Олимпийских играх в Пекине

Одной из отличительных особенностей костюмов стала карта России, нанесенная на форму спортсменов. На ней запечатлены Сочи, Байкал, Камчатка и другие популярные места страны.

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Вторая особенность – цветовые решения. Голубой цвет стал основой для формы. Этот цвет в китайской традиции символизирует энергию.

Триколор все еще запрещен из-за ограничений – сборная выступит под аббревиатурой ROC. Но дизайнеры использовали белый, синий и красный цвета в одежде спортсменов.