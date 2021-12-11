Фото: петербургская школьница вышла в финал Всероссийского конкурса «Ученик года-2021»

Автор: Сергей Агутин
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Ученица 10 класса Инженерно-технологической школы №777 Стриганова Ксения стала одной из 100 лучших школьников 9-11 классов общеобразовательных организаций.

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Фото: Российский Союз Молодежи

В финале конкурса, который пройдет 12 декабря, ей предстоит пройти пять испытаний: творческая самопрезентация, краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», ролевая игра, дебаты и решение ряда кейсов.

Главное увлечение Ксении – музыка, она с четырех лет училась в музыкальной школе, которую закончила на отлично. Финалистка участвует в деятельности Совета старшеклассников города при Комитете по образованию, является председателем Совета старшеклассников своей школы.

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