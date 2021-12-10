Сосновоборские школьники получили гранты главы города

Обладателями грантов главы Соснового Бора за лучшие результаты в учебе, олимпиадном и конкурсном движении в 2021 году стали 10 школьников. Размер гранта составляет 10 000 рублей.
Церемония награждения состоялась в администрации. Обладателями грантов стали:
- Кабыш Владислава Ивановна;
- Степанова Александра Максимовна;
- Шабаров Игорь Николаевич;
- Шапран Александр Александрович;
- Савинов Илья Романович;
- Индейкина Ирина Игоревна;
- Городецкий Никита Алексеевич;
- Чернышева Виктория Вячеславовна;
- Успенский Артем Антонович;
- Пахомов Степан Дмитриевич.
Родители детей были удостоены благодарственных писем главы Соснового Бора.
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10.12.2021 42