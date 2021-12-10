Сосновоборские школьники получили гранты главы города

Автор: Сергей Агутин
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Обладателями грантов главы Соснового Бора за лучшие результаты в учебе, олимпиадном и конкурсном движении в 2021 году стали 10 школьников. Размер гранта составляет 10 000 рублей.

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Фото: mayaksbor.ru

Церемония награждения состоялась в администрации. Обладателями грантов стали:

  • Кабыш Владислава Ивановна;
  • Степанова Александра Максимовна;
  • Шабаров Игорь Николаевич;
  • Шапран Александр Александрович;
  • Савинов Илья Романович;
  • Индейкина Ирина Игоревна;
  • Городецкий Никита Алексеевич;
  • Чернышева Виктория Вячеславовна;
  • Успенский Артем Антонович;
  • Пахомов Степан Дмитриевич.

Родители детей были удостоены благодарственных писем главы Соснового Бора.

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