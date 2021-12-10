Сосновоборские школьники получили гранты главы города

Обладателями грантов главы Соснового Бора за лучшие результаты в учебе, олимпиадном и конкурсном движении в 2021 году стали 10 школьников. Размер гранта составляет 10 000 рублей.

Церемония награждения состоялась в администрации. Обладателями грантов стали:

Кабыш Владислава Ивановна;

Степанова Александра Максимовна;

Шабаров Игорь Николаевич;

Шапран Александр Александрович;

Савинов Илья Романович;

Индейкина Ирина Игоревна;

Городецкий Никита Алексеевич;

Чернышева Виктория Вячеславовна;

Успенский Артем Антонович;

Пахомов Степан Дмитриевич.

Родители детей были удостоены благодарственных писем главы Соснового Бора.